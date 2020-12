Il vero male oscuro dell’Occidente (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono poche le analisi dedicate al politicamente corretto che non ingenerino nell’animo di un lettore non superficiale una delusione più o meno profonda. Un fenomeno di portata epocale, il cui momento radicale è costituito dall’iconoclastia ovvero dall’abbattimento dei simboli di un modello di civiltà contestato, viene assimilato a una ubriacatura momentanea, a uno smarrimento degli spiriti, che, come è accaduto spesso nel passato, prima o poi passerà. Come il Sessantotto o la rivoluzione culturale scatenata da Mao Tse Tung e che tanti milioni di vittime fece in quella Cina che molti intellettuali auspicavano vicina. In realtà, lo spettacolo a cui stiamo assistendo nel mondo è molto più sconvolgente di quanto si pensi. Esso segna lo spartiacque tra due epoche e le sue rovine possono paragonarsi a quelle che fecero seguito alla caduta dell’impero romano e alla fine del ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono poche le analisi dedicate al politicamente corretto che non ingenerino nell’animo di un lettore non superficiale una delusione più o meno profonda. Un fenomeno di portata epocale, il cui momento radicale è costituito dall’iconoclastia ovdall’abbattimento dei simboli di un modello di civiltà contestato, viene assimilato a una ubriacatura momentanea, a uno smarrimento degli spiriti, che, come è accaduto spesso nel passato, prima o poi passerà. Come il Sessantotto o la rivoluzione culturale scatenata da Mao Tse Tung e che tanti milioni di vittime fece in quella Cina che molti intellettuali auspicavano vicina. In realtà, lo spettacolo a cui stiamo assistendo nel mondo è molto più sconvolgente di quanto si pensi. Esso segna lo spartiacque tra due epoche e le sue rovine possono paragonarsi a quelle che fecero seguito alla caduta dell’impero romano e alla fine del ...

Sono poche le analisi dedicate al politicamente corretto che non ingenerino nell’animo di un lettore non superficiale una delusione più o meno profonda. Un fenomeno di portata epocale, ...

