“Il vaccino Moderna è stato approvato”: l’annuncio di Trump (Di sabato 19 dicembre 2020) Novità sul fronte Covid: Donald Trump annuncia su Twitter che il vaccino Moderna è stato approvato. Ecco cosa c’è da sapere. vaccino ModernaContinua lo sforzo sul fronte della campagna vaccini anti Covid. Nella giornata di ieri, venerdì 18 dicembre, è stato infatti compiuto un ulteriore passo in avanti. Il vaccino Moderna è stato approvato dalla Fda (Food and Drug Administration). Ad annunciarlo su Twitter il presidente Usa uscente Donald Trump. Ecco cosa ha dichiarato sui social. Negli Stati Uniti la campagna vaccinazioni anti Covid si arricchisce con il vaccino Moderna La campagna di vaccinazione di massa negli ... Leggi su altranotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) Novità sul fronte Covid: Donaldannuncia su Twitter che il. Ecco cosa c’è da sapere.Continua lo sforzo sul fronte della campagna vaccini anti Covid. Nella giornata di ieri, venerdì 18 dicembre, èinfatti compiuto un ulteriore passo in avanti. Ildalla Fda (Food and Drug Administration). Ad annunciarlo su Twitter il presidente Usa uscente Donald. Ecco cosa ha dichiarato sui social. Negli Stati Uniti la campagna vaccinazioni anti Covid si arricchisce con ilLa campagna di vaccinazione di massa negli ...

SkyTG24 : Covid-19, vaccino di Moderna: la Commissione europea acquista altre 80 milioni di dosi - Agenzia_Italia : Gli Stati Uniti danno il via libera al vaccino Moderna - Adnkronos : Vaccino Moderna, via libera da Fda in Usa - riktroiani : ++ #CORONAVIRUS: #USA, #FDA APPROVA VACCINO #MODERNA. La Food and Drug Administration ha autorizzato ufficialmente… - LMartinel85 : RT @LaStampa: Parla Andrea Carfi, responsabile della ricerca sui vaccini della società farmaceutica statunitense: «Dopo la prima iniezione… -