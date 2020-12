Il vaccino anti-Covid di Moderna è stato approvato negli Stati Uniti

Leggi su wired

(Di sabato 19 dicembre 2020) (Foto: Alexander Ryumin Tass via Getty Images)Èdefinito “sicuro ed efficace” e per questo appenaper l’uso in emergenza dalla statunitense Food and Drug Administration (Fra), l’ente che si occupa appunto di regolamentare i farmaci. Si tratta delmesso a punto dall’azienda farmaceutica, il secondo ad aver ricevuto questa autorizzazione. Ricordiamo, infatti, che solamente alcuni giorni fa la Fda ha autorizzato l’uso in emergenza per un altro, quello sviluppato da Pfizer-BioNTech. Secondo una recente revisione, diffusa nei giorni scorsi dalla Fda, i dati dei test clinici svolti da...