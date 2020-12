Il Superbonus 110%, un incentivo trasformato dalla burocrazia in un’ennesima condanna dell’edilizia (Di sabato 19 dicembre 2020) di Domenico Armillei. Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio 34/2020 che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (si tratta di una detrazione Irpef/Ires del 110% sul computo totale delle spese sostenute), per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici negli edifici. Il tema del Superbonus 110% sta decisamente monopolizzando tutto il settore Edilizio e Tecnico. Ogni giorno ci imbattiamo su notizie di nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o sulle nuove FAQ prodotte da ENEA o dal MEF. Si susseguono continuamente webinar e approfondimenti, segno che ancora tutto non è ... Leggi su ilparagone (Di sabato 19 dicembre 2020) di Domenico Armillei. Ilè un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio 34/2020 che eleva all’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (si tratta di una detrazione Irpef/Ires delsul computo totale delle spese sostenute), per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici negli edifici. Il tema delsta decisamente monopolizzando tutto il settore Edilizio e Tecnico. Ogni giorno ci imbattiamo su notizie di nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o sulle nuove FAQ prodotte da ENEA o dal MEF. Si susseguono continuamente webinar e approfondimenti, segno che ancora tutto non è ...

