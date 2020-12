Il Sud Italia trema, scossa di terremoto avvertita dalla popolazione: la situazione (Di sabato 19 dicembre 2020) terremoto in Aspromonte. La terra trema e sono state tre le scosse avvertite nell’intera area, quella più forte di magnitudo 3.9, e della durata di una manciata di secondi in Calabria meridionale, in particolare in Aspromonte, ma anche sulla costa siciliana a Messina. La terra ha tremato alle 11 e 57 con epicentro a 8 chilometri a nord est di Roccaforte del Greco (RC). A riportare i dettagli sull’evento tellurico, l’INGV ovvero l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che ha informato quanto l’intensità del sisma si sia avvertita soprattutto nei centri di Roccaforte del Greco, Samo, San Luca, Sant’Agata del Bianco, Caraffa del Bianco, Casignana, Bova, Staiti, Ferruzzano, Condofuri, Bagaladi, San Lorenzo, Bruzzano, Delianuova, Scido, Santo Stefano in Aspromonte, Africo.



