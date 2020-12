Il revival di Una Mamma per Amica al via su La5: quali personaggi torneranno? (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo un primo slittamento e un’ulteriore settimana di attesa, finalmente il revival di Una Mamma per Amica debutta su La5 con la prima delle quattro maxi puntate che compongono il riuscito esperimento Netflix. Le ragazze Gilmore torneranno in quei luoghi che tanto cari ci sono stati e andranno incontro ai personaggi che abbiamo imparato ad amare. L’appuntamento è fissato per domani, 20 dicembre, nel prime time di La5 con Una Mamma per Amica – Di nuovo insieme. La trama prenderà il via con il ritorno a Stars Hollow di Rory che, dopo aver pubblicato un articolo sul New Yorker, deve decidere cosa fare del suo futuro. Intanto, Emily deve gestire emotivamente la recente morte di suo marito mentre Lorelai e Michel devono trovare uno chef per sostituire Sookie alla ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo un primo slittamento e un’ulteriore settimana di attesa, finalmente ildi Unaperdebutta su La5 con la prima delle quattro maxi puntate che compongono il riuscito esperimento Netflix. Le ragazze Gilmorein quei luoghi che tanto cari ci sono stati e andranno incontro aiche abbiamo imparato ad amare. L’appuntamento è fissato per domani, 20 dicembre, nel prime time di La5 con Unaper– Di nuovo insieme. La trama prenderà il via con il ritorno a Stars Hollow di Rory che, dopo aver pubblicato un articolo sul New Yorker, deve decidere cosa fare del suo futuro. Intanto, Emily deve gestire emotivamente la recente morte di suo marito mentre Lorelai e Michel devono trovare uno chef per sostituire Sookie alla ...

