Il professore di Oxford: «Covid muta troppo, vaccino forse non risolutivo» (Di sabato 19 dicembre 2020) L'allarme del pediatra Richard Moxon, fondatore dell'Oxford Vaccine Group: «Questo virus muta troppe volte, il siero potrebbe non essere risolutivo» La grande campagna vaccinale contro il Covid-19 avviata in Gran Bretagna e nel mondo potrebbe essere vanificata dalle continue mutazioni genetiche del virus. Lo dichiara il professor Richard Moxon, pediatra e fondatore dell'Oxford Vaccine Group.

