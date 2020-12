Il papà di Gaia: tiene stretta la foto della figlia e va via prima della sentenza (Di sabato 19 dicembre 2020) Ci sono lacrime nell’aula di Rebibbia. Le lacrime di due famiglie che esattamente da un anno hanno perso due giovani figlie e le lacrime di chi, quasi coetaneo di quelle due ragazze, oggi è stato condannato a otto anni per averle travolte in una notte di pioggia a Roma. E che, come dicono i suoi legali, “da quel giorno non pensa ad altro”.Il papà di Gaya von Freymann, morta a 16 anni mano nella mano con la sua amica Camilla Romagnoli, però quasi non riesce a piangere: tiene per tutta l’udienza in mano la foto della figlia, una viso solare come solo a 16 anni si ha e una massa di capelli lunghi e mossi. Era così Gaia quando se n’è andata via quella notte a Corso Francia travolta dal suv guidato da Pietro Genovese, appena 21 anni. Lei tornava a casa con l’amica Camilla, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Ci sono lacrime nell’aula di Rebibbia. Le lacrime di due famiglie che esattamente da un anno hanno perso due giovani figlie e le lacrime di chi, quasi coetaneo di quelle due ragazze, oggi è stato condannato a otto anni per averle travolte in una notte di pioggia a Roma. E che, come dicono i suoi legali, “da quel giorno non pensa ad altro”.Ildi Gaya von Freymann, morta a 16 anni mano nella mano con la sua amica Camilla Romagnoli, però quasi non riesce a piangere:per tutta l’udienza in mano la, una viso solare come solo a 16 anni si ha e una massa di capelli lunghi e mossi. Era cosìquando se n’è andata via quella notte a Corso Francia travolta dal suv guidato da Pietro Genovese, appena 21 anni. Lei tornava a casa con l’amica Camilla, ...

