Il nuovo amore della dama più famosa di Uomini e Donne (Di sabato 19 dicembre 2020) Il nuovo corteggiatore ha letteralmente fatto perdere la testa alla dama più famosa del Trono over di Uomini e Donne. Maurizio Guerci, chi è il corteggiatore di Gemma Galgani su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilcorteggiatore ha letteralmente fatto perdere la testa allapiùdel Trono over di. Maurizio Guerci, chi è il corteggiatore di Gemma Galgani su Notizie.it.

Notiziedi_it : Uomini e Donne, tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è di nuovo amore - Edu7169 : RT @edu6971: FELICE GIORNO . A TUTTI VOI AMICI MIO . Questo nuovo giorno è dono . d'amore de Dio per te. . Vivilo con fede e grat… - ___homesick___ : @mvrullo no ma poi PLOT TWIST e subito di nuovo pace e amore. - novelamata1 : @Sara01160892 Non mi sono spiegata bene. Parlavo d'altro. Mi riferivo al blocco di Pierpaolo verso un nuovo amore a… - BGrisafi : @nuvola1000 @GiuseppePiu1 @PIERRE74666066 @miowid53 @leoneleone451 @LeneLepre @Mara55607978 @luciamazzagatti… -