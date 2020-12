Il Natale e il Capodanno degli altri | dalla Germania alla Spagna | le regole nei Paesi europei

(Di sabato 19 dicembre 2020) Dal lockdown generale in vigore dal 16 dicembre inalle restrizioni su misura per ogni regione in. Dal coprifuoco francesechiusura di ristoranti e negozi chiusi in Svizzera, fino ...

dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - AnnaLauraSimoni : RT @LiveSpinoza: Conte: 'A Natale e capodanno esce solo chi ha capito cosa ho detto'. [@Lazzaro1969] - rudy_matrix : RT @stemolinaradio: Mi fanno impressione i conduttori di tg che danno notizia degli arresti domiciliari di Natale e Capodanno con il sorris… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Capodanno

Ecco le regole che si sono dati gli altri Paesi per contenere il contagio da Covid-19 in vista del periodo delle feste di Natale e Capodanno. Germania - Il lockdown generale è in vigore dal 16 ...Le regole varate dal Governo per il Natale limiteranno non solo gli spostamenti ma anche il numero dei commensali al banchetto festivo. Ieri sera il premier Conte ha riassunto cosa si potrà ...