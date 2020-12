Il Meteo per l’Italia del 19 dicembre, torna la pioggia: allerta in Toscana (Di sabato 19 dicembre 2020) torna il maltempo sull’Italia con temporali al Nord e piogge al Centro e al Sud, temperature in discesa, allerta Meteo per le isole della Toscana: queste le principali previsioni Meteo di sabato 19 dicembre 2020 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati ufficiali presenti nel bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 18 dicembre, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 19 dicembre, è attiva un’allerta di livello giallo, per rischio idrogeologico, sulle isole della Toscana. Il resto della cartina dell’Italia è completamente verde. Sabato #19dicembre#allertaGIALLA ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020)il maltempo sulcon temporali al Nord e piogge al Centro e al Sud, temperature in discesa,per le isole della: queste le principali previsionidi sabato 192020 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati ufficiali presenti nel bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 18, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 19, è attiva un’di livello giallo, per rischio idrogeologico, sulle isole della. Il resto della cartina delè completamente verde. Sabato #19GIALLA ...

Domani sarà un’altra giornata di maltempo e nebbia in buona parte del Nord Italia. In particolare sono previste piogge nelle regioni occidentali e in Emilia, con piogge, rovesci e temporali, specialme ...

