Il Liverpool ne fa sette al Crystal Palace! Il City torna a vincere (Di sabato 19 dicembre 2020) LONDRA (Regno Unito) - La quattordicesima giornata di Premier League si apre con il match del Selhurst Park dove il Liverpool ha la meglio sul Crystal Palace per 7-0. La squadra di Klopp indirizza la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 dicembre 2020) LONDRA (Regno Unito) - La quattordicesima giornata di Premier League si apre con il match del Selhurst Park dove ilha la meglio sulPalace per 7-0. La squadra di Klopp indirizza la ...

DiMarzio : #PremierLeague, #Liverpool show: tutti i record infranti dagli uomini di #Klopp - akille15 : PREMIER LEAGUE : IL LIVERPOOL NE FA SETTE . FINALE CRISTAL PALACE LIVERPOOL 0-7 . CLICCA QUI !… - sportli26181512 : Salah-Firmino show, il Liverpool ne fa sette al Crystal Palace!: I due attaccanti trascinano i Reds al risultato 't… - BarrettaValerio : Il Liverpool non segnava sette gol in trasferta in campionato da un 1-7 al Derby County nel marzo del 1991 #CrystalPalaceLiverpool - Tommuz24 : Diede un bel contributo negli anni dei sette titoli di fila rendendo il Lione ancora più glorioso. Un signore del c… -