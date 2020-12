Il governatore De Luca: 'Il Veneto paga propagandismo e finzioni, in Campania nessuna terapia intensiva da giorni' (Di sabato 19 dicembre 2020) Una dichiarazione social destinata a rinfocolare le polemiche arriva durante la diretta Facebook del governatore campano Vincenzo De Luca oggi 18 dicembre: 'Da molti giorni noi non abbiamo nessun ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) Una dichiarazione social destinata a rinfocolare le polemiche arriva durante la diretta Facebook delcampano Vincenzo Deoggi 18 dicembre: 'Da moltinoi non abbiamo nessun ...

Agenzia_Ansa : La Corte dei Conti cita in giudizio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Presunto danno da oltre 403 mi… - leggoit : Il governatore De Luca: «Il Veneto paga duramente propagandismo e finzioni, in Campania noi oggi nessuna terapia in… - Bobrifo2 : Ma De Luca soffre di qualche sindrome di inferiorità? Perché non capisco come mai oltre ad auto-lodarsi costantemen… - ferillo2 : @SardoneSilvia Condivido al 100%, ma lo stesso discorso va fatto per il governatore Luca Zaia che io regolarmente v… - Luca_1998 : RT @AlekosPrete: Il governatore democratico di New York, @andrewcuomo, ha firmato una legge che vieta la vendita delle bandiere confederate… -