Il giorno più bello – Il Vangelo di oggi Sabato 19 Dicembre 2020 (Di sabato 19 dicembre 2020) “Non temere”, Dio deve dircelo anche davanti alle cose belle. Anche il giorno più bello della propria vita potrebbe dover vincere lo spavento davanti al cambiamento. Liturgia di oggi Sabato 19 Dicembre 2020 FERIA PROPRIA DEL 19 Dicembre L’atteso verrà e non tarderà; non ci sarà più timore sulla nostra terra: egli è il nostro Salvatore. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) “Non temere”, Dio deve dircelo anche davanti alle cose belle. Anche ilpiùdella propria vita potrebbe dover vincere lo spavento davanti al cambiamento. Liturgia di19FERIA PROPRIA DEL 19L’atteso verrà e non tarderà; non ci sarà più timore sulla nostra terra: egli è il nostro Salvatore. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

chetempochefa : Nel giorno del compleanno di #PapaFrancesco, ricordiamo una delle immagini più potenti di questa pandemia: Papa Fra… - matteorenzi : Come è possibile mettere solo 9 mld sulla #sanità? Come possiamo dire NO al #Mes che ha meno condizionalità del Rec… - _AnnaTatangelo_ : Un sorriso ti rende ogni giorno più giovane ...disse la vecchia?? - GenySarayu : RT @Jonny_Jonny__: Una persona sensibile puoi ferirla quante volte vuoi, poi un giorno stanca prende e se ne và, e non tornerà mai più, ti… - davidan69320552 : E' più facile a dirsi che a farsi, e di solito ci vuole solo un giorno per completare a seconda di quanta location… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno più Autoblog Top 10: le dieci auto più costose autoblog.it