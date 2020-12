Il gesto di Neymar | videomessaggio a calciatore di 11 anni che ha subito insulti razzisti dall’allenatore rivale

(Di sabato 19 dicembre 2020) Un pianto a fine partita che avremmo voluto non vedere. Parliamo di Luiz Eduardo, giocatore di 11dell'Uberlandia Academy. Il giovanissimoè stato vittima di frasi edurante la sfida giocata contro l'Istituto SET. Da quanto viene riportato da diversi media, sarebbe stato il tecnicoa lanciare diverse frasi pesanti che avrebbero poi portato alla reazione del ragazzo al termine del match."Chiudi quel negro lì", sarebbe stata questa la frase che il povero Luiz Eduardo avrebbe sentito più volte durante la sfida. Parole che hanno scatenato la sua amarezza e il suo pianto una volta terminata la gara. Seduto sull'erba del terreno da gioco, l'11enne ha raccontato tutto in un filmato che hafatto il giro del web tanto da arrivare a ...

