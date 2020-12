Il decreto Ristori diventa legge. Aiuti per 27 miliardi contro la crisi. Tasse sospese, affitti scontati e bollette ridotte. Voce per voce ecco cosa c’è nel testo finale del Governo (Di sabato 19 dicembre 2020) Montecitorio ha definitivamente licenziato (con il voto di fiducia) il decreto legge Ristori che ingloba i quattro decreti emanati dal Governo in precedenza e sviluppa un intervento complessivo di 19 miliardi nel 2020 e circa 8 nel 2021. Inserita la proroga di 6 mesi, fino al 30 giugno 2021, dei termini della golden power contro scalate ostili anche da parte di soggetti interni all’Ue. Passa la norma proposta da Daniele Pesco (M5S), che prevede sconti sugli affitti. Nei Comuni ad “alta tensione abitativa”, lo Stato restituirà al proprietario dell’abitazione non in regime di cedolare secca la metà dello sconto applicato all’inquilino, fino a un massimo di 1.200 euro in un anno. Lavoratori in Cig, autonomi e professionisti, potranno accedere al Fondo Gasparrini per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Montecitorio ha definitivamente licenziato (con il voto di fiducia) ilche ingloba i quattro decreti emanati dalin precedenza e sviluppa un intervento complessivo di 19nel 2020 e circa 8 nel 2021. Inserita la proroga di 6 mesi, fino al 30 giugno 2021, dei termini della golden powerscalate ostili anche da parte di soggetti interni all’Ue. Passa la norma proposta da Daniele Pesco (M5S), che prevede sconti sugli. Nei Comuni ad “alta tensione abitativa”, lo Stato restituirà al proprietario dell’abitazione non in regime di cedolare secca la metà dello sconto applicato all’inquilino, fino a un massimo di 1.200 euro in un anno. Lavoratori in Cig, autonomi e professionisti, potranno accedere al Fondo Gasparrini per la ...

AzzolinaLucia : Oggi alla Camera abbiamo dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Ristori”, che ingloba… - sole24ore : Decreto Natale, via libera del Cdm. Conte: «Il virus si lascia piegare, ma non sconfiggere. Ristori per 645 milioni… - fattoquotidiano : Conte: “Nel decreto Natale subito 645 milioni di ristori per bar e ristoranti che saranno costretti alla chiusura” - lavocedigenova : Decreto ristori, Di Muro (Lega): 'Approvato il mio odg, ristori per danni alluvionali Liguria e Piemonte' - soteros1 : RT @dirittoitaliano: FISCO - Conversione Decreto Ristori: 'Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verif… -