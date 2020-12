Il Decreto Natale e la Costituzione maltrattata. I dubbi di Giacalone (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo so: sono il solo a ripeterlo. Può darsi sia stordito. Ma lungi dall’inibirmi quella solitudine rende più evidente quanto la Costituzione sia maltrattata. Per giunta da quanti dovrebbero preservarne e incarnarne lo spirito e la lettera. Capita, così, che nel mentre si vara un Decreto legge il cui periodo di vigenza è superiore a quello di utilità, talché il Parlamento non potrà emendarlo e la sola utilità della conversione consisterà nel confermare le sanzioni eventualmente nel frattempo comminate, alla Corte costituzionale s’insedia l’ennesimo presidente in solare violazione del quinto comma dell’articolo 135. Della Costituzione stessa. In quelle poche righe, chiarissime, la Costituzione stabilisce che la Corte elegge il presidente fra i suoi componenti, e l’eletto rimane in carica tre anni. ... Leggi su formiche (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo so: sono il solo a ripeterlo. Può darsi sia stordito. Ma lungi dall’inibirmi quella solitudine rende più evidente quanto lasia. Per giunta da quanti dovrebbero preservarne e incarnarne lo spirito e la lettera. Capita, così, che nel mentre si vara unlegge il cui periodo di vigenza è superiore a quello di utilità, talché il Parlamento non potrà emendarlo e la sola utilità della conversione consisterà nel confermare le sanzioni eventualmente nel frattempo comminate, alla Corte costituzionale s’insedia l’ennesimo presidente in solare violazione del quinto comma dell’articolo 135. Dellastessa. In quelle poche righe, chiarissime, lastabilisce che la Corte elegge il presidente fra i suoi componenti, e l’eletto rimane in carica tre anni. ...

