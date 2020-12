Il Decreto legge 18 dicembre: Conte chiude l'Italia per 10 giorni a Natale 2020 (con deroga per parenti e amici) (Di sabato 19 dicembre 2020) La zona rossa viene proclamata sull'intero territorio nazionale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, tranne che nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, quando sarà in vigore quella ... Leggi su today (Di sabato 19 dicembre 2020) La zona rossa viene proclamata sull'intero territorio nazionale dal 24al 6 gennaio 2021, tranne che nei28, 29 e 30e 4 gennaio 2021, quando sarà in vigore quella ...

marcodimaio : Hanno provato a impedirlo persino con l’uso della forza fisica, ma non ci sono riusciti: il nuovo decreto sicurezza… - Internazionale : • Cosa prevede la zona rossa • Cosa la zona arancione • Quali sono i giorni in cui ci saranno più restrizioni I p… - AzzolinaLucia : Oggi alla Camera abbiamo dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Ristori”, che ingloba… - Giovidip : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @jimmomo su Conte (contraddittorio e confuso: o le vecchie misure hanno funzionato o non hanno funzionato..… - vaniacavi : RT @cris_cersei: ???? Stavolta il #dpcm è un decreto legge. Il Parlamento può farlo decadere. Attenzione... -