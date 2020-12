Il coronavirus uccide un altro pezzo di musica italiana: addio Pepe dei Dik Dik (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo i Pooh con Stefano D'Orazio, anche i Dik Dik piangono la scomparsa di un loro storico componente, per Covid: è morto il chitarrista Pepe, l'annuncio è dato dalla pagina ufficiale della storica band beat degli anni Sessanta, entrata nella storia per la mitica L'Isola di Wight. "Forse il mondo della 'grande' musica si girerà dall'altra parte distratto, ma io lo piango con un dolore pari al suo enorme talento alla sua innata riservatezza e alla sua deliziosa ironia". "Ciao Pepe - scrivono i compagni di band Pietruccio e Lallo - te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre... Lo hai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci. Noi non ti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo i Pooh con Stefano D'Orazio, anche i Dik Dik piangono la scomparsa di un loro storico componente, per Covid: è morto il chitarrista, l'annuncio è dato dalla pagina ufficiale della storica band beat degli anni Sessanta, entrata nella storia per la mitica L'Isola di Wight. "Forse il mondo della 'grande'si girerà dall'altra parte distratto, ma io lo piango con un dolore pari al suo enorme talento alla sua innata riservatezza e alla sua deliziosa ironia". "Ciao- scrivono i compagni di band Pietruccio e Lallo - te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre... Lo hai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci. Noi non ti ...

