Il comunicato dell’Atalanta: “il Papu Gomez non convocato per scelta tecnica” (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Atalanta conferma le indiscrezioni trapelate da Sky nel pomeriggio: contro la Roma, tra le file bergamasche, non ci sarà il Papu Gomez. La scelta è tecnica, come conferma il comunicato della Società. Una scelta, è scritto, condivisa con l’allenatore. Ormai il futuro di Gomez sembra essere definitivamente lontano da Bergamo. Il comunicato sancisce l’irreparabilità della rottura. Percassi ha evidentemente scelto il suo allenatore piuttosto che il giocatore. “Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Atalanta conferma le indiscrezioni trapelate da Sky nel pomeriggio: contro la Roma, tra le file bergamasche, non ci sarà il. La, come conferma ildella Società. Una, è scritto, condivisa con l’allenatore. Ormai il futuro disembra essere definitivamente lontano da Bergamo. Ilsancisce l’irreparabilità della rottura. Percassi ha evidentemente scelto il suo allenatore piuttosto che il giocatore. “Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare peril calciatore Alejandro ...

