Il caso Regeni diventa europeo. Pressing sull'Egitto di al-Sisi. Sì dell'Europarlamento alla risoluzione M5S-Pd. Ora verità sul ricercatore italiano e libertà per Zaki (Di sabato 19 dicembre 2020) Come auspicato nei giorni scorsi dal presidente della Camera, Roberto Fico, e dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, ieri il Parlamento europeo ha dato il via libera alla risoluzione sulla violazione dei diritti umani in Egitto, in cui vengono citati esplicitamente l'uccisione di Giulio Regeni e la detenzione di Patrick Zaki. A fare pressione su Abdel Fattah al-Sisi, al fine soprattutto di fare una volta per tutte luce e giustizia sul sequestro e l'uccisione del ricercatore friulano, è così la stessa Ue. BRUXELLES IN CAMPO. Con la risoluzione viene chiesta al Cairo "la liberazione immediata e incondizionata dello studente dell'Università di Bologna, Patrick George Zaki". Viene inoltre chiesto all'Unione europea e agli Stati membri ...

