Il carrello della spesa alimentare "corre": il 2020 da record

La pandemia ha stravolto tutti i settori in tutto il mondo come mai prima d'ora. E la vendita al dettaglio non fa eccezione. Sebbene in alcuni ambiti, come quello dell'elettronica e della cosmesi, la domanda abbia registrato un calo significativo, il carrello della spesa alimentare e dei prodotti per l'igiene personale resta con prezzi in crescita.

Il 2020 è un anno record per i prezzi del carrello della spesa alimentare. I dati registrano una crescita del +3% nel terzo trimestre.

