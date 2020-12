Il calendario per la somministrazione dei vaccini anti coronavirus (Di sabato 19 dicembre 2020) Nicola Magrini (Aifa) illustra il calendario per l'avvio della campagna vaccinale: le prime dosi di vaccino arriveranno il 25 dicembre. Vaccino Covid, Magrini: “Prime dosi arriveranno in Italia il 25 dicembre” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Nicola Magrini (Aifa) illustra ilper l'avvio della campagna vaccinale: le prime dosi di vaccino arriveranno il 25 dicembre. Vaccino Covid, Magrini: “Prime dosi arriveranno in Italia il 25 dicembre” su Notizie.it.

lauraboldrini : Nel calendario #Codacons, per ogni mese la foto di una donna nuda. Cosa c'entra tutto questo con la tutela delle co… - repubblica : Dpcm di Natale, il calendario dei giorni rossi e arancioni: regole, divieti, deroghe. Tutto quello che c'è da saper… - Corriere : Ecco il calendario delle festività: divieti e regole, giorno per giorno - MrIchs : (se non ti presenti, sconfitta a tavolino, se fai di tutto per non presentarti... pure peggio) e i protocolli gover… - Teresasalvati_ : RT @sscnapoli: Anche quest’anno torna il calendario più esclusivo del panorama calcistico per i veri appassionati azzurri ?? Il #Calendario… -