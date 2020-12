Il 27 dicembre 265 si sottoporranno alla prima vaccinazione anti Covid in FVG (Di domenica 20 dicembre 2020) Saranno 265 le persone che il 27 dicembre si sottoporranno alla prima delle vaccinazioni anti Covid in Friuli Venezia Giulia. A darne notizia sono il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, al termine di una serie di riunioni operative svoltesi oggi nella sede della Protezione civile di Palmanova, nel corso delle quali sono stati definiti i dettagli tecnici dell’operazione, che vedrà interessato in prima battuta il personale sanitario della regione. “Quella che prenderà il via il 27 dicembre – hanno detto Fedriga e Riccardi – è la campagna di vaccinazione così come definita dal Governo e dal commissario Arcuri. Le prime 265 dosi verranno somministrate in una ... Leggi su udine20 (Di domenica 20 dicembre 2020) Saranno 265 le persone che il 27sidelle vaccinazioniin Friuli Venezia Giulia. A darne notizia sono il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delegaSalute Riccardo Riccardi, al termine di una serie di riunioni operative svoltesi oggi nella sede della Protezione civile di Palmanova, nel corso delle quali sono stati definiti i dettagli tecnici dell’operazione, che vedrà interessato inbattuta il personale sanitario della regione. “Quella che prenderà il via il 27– hanno detto Fedriga e Riccardi – è la campagna dicosì come definita dal Governo e dal commissario Arcuri. Le prime 265 dosi verranno somministrate in una ...

