Ibrahimovic si ferma di nuovo | arrivederci al 2021

(Di sabato 19 dicembre 2020) Quando sembrava prossimo al rientro Zlatanva diko. Dopo la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata lo scorso 22 novembre contro il Napoli, l’attaccante svedese del Milan, nel corso dell’allenamento di ieri, ha avvertito un problema al polpaccio che lo terrà fuori almeno un mese., quando tornerà? Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centroavanti rossonero hanno evidenziato una soffusione emorragica del muscolo soleo. Uncontrollo sarà effettuato tra 10 giorni, ma è chiaro che ormai per lui il 2020 si chiuda qui. Difficile al momento ipotizzare una data di rientro, considerato il tipo di infortunio alla sua veneranda età (39 anni). La speranza è che possa recuperare per il match del 3 gennaio a Benevento, o al massimo per quello del 6 ...