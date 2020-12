I Santi di Domenica 20 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 20 dicembre 2020) IDEL GIORNO, 20da www.ebeati.it Sant’ URSICINO DEL GIURA Eremita e fondatore† Giura svizzero, 620 ca.Ursicino era un monaco irlandese, compagno di san Colombano. Questi, cacciato dalla Gallia nel 610 si diresse in Svizzera con Gallo, Sigisberto, Fromond e, appunto, Ursicino (Ursanne). Gli ultimi due si spinsero sulle montagne del Giura in cerca di luoghi per la vita eremitica. Si narra che Ursicino abbia proposto di lanciare in aria dalla cima di un monte un bastone per avere dal cielo l’indicazione giusta. I due si divisero: il bastone di Ursicino finì, infatti, vicino a una grotta nella valle del fi…www.ebeati.it/dettaglio/91903 San LIBERATO (LIBERALE) Martire a Romawww.ebeati.it/dettaglio/91138 San FILOGONIO DI ANTIOCHIA Vescovo† 20 ...