I partigiani della Resistenza si mobilitano per Giulio Regeni: “I diritti umani non dipendono dalle commesse militari” (Di sabato 19 dicembre 2020) “I diritti umani sono alla base della Resistenza. Ecco perché i nostri partigiani, anziani ma ancora combattenti, hanno scelto di far sentire la loro voce e metterci la faccia per chiedere un intervento del premier Giuseppe Conte a favore di Giulio Regeni”. A parlare è il presidente dell’Associazione nazionale partigiani, Gianfranco Pagliarulo, successore di Carla Nespolo, scomparsa il 5 ottobre scorso. Il numero uno dell’Anpi, giornalista 71enne ed ex senatore della Repubblica, era già intervenuto nei giorni scorsi dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma sul caso del ricercatore torturato e ucciso in Egitto, chiedendo al governo di cambiare passo: “Ancora una volta – aveva detto Pagliarulo – ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) “Isono alla base. Ecco perché i nostri, anziani ma ancora combattenti, hanno scelto di far sentire la loro voce e metterci la faccia per chiedere un intervento del premier Giuseppe Conte a favore di”. A parlare è il presidente dell’Associazione nazionale, Gianfranco Pagliarulo, successore di Carla Nespolo, scomparsa il 5 ottobre scorso. Il numero uno dell’Anpi, giornalista 71enne ed ex senatoreRepubblica, era già intervenuto nei giorni scorsi dopo la chiusura delle indagini da parteProcura di Roma sul caso del ricercatore torturato e ucciso in Egitto, chiedendo al governo di cambiare passo: “Ancora una volta – aveva detto Pagliarulo – ci ...

_MiBACT : Da oggi online, ancora più completo, il portale 'Partigiani d'Italia'. Il ministro @dariofrance: «Bellissimo proget… - clikservernet : I partigiani della Resistenza si mobilitano per Giulio Regeni: “I diritti umani non dipendono dalle commesse milita… - Noovyis : (I partigiani della Resistenza si mobilitano per Giulio Regeni: “I diritti umani non dipendono dalle commesse milit… - krudesky : RT @ANPIRomaPosti: Ufficiale di Cavalleria in #Jugoslavia,#FracescoSabatucci,dopo l’#8sett43 si unì ai partigiani di #Tito.Rientrato in #It… - mocettast : RT @Anpinazionale: 'Gastone Cottino è solo uno dei partigiani che si stanno spendendo in una 'maratona social' #partigianipergiulio per la… -

Ultime Notizie dalla rete : partigiani della I partigiani della Resistenza si mobilitano per Giulio Regeni: “I diritti umani non dipendono dalle… Il Fatto Quotidiano Gallipoli, il Comprensivo Polo 3 intitolato alla poetessa Sofia Stevens: martedì la cerimonia

Figlia del viceconsole inglese Henry Stevens e della nobildonna di origini franco-napoletane Carolina ... che la sera trasmetteva sulle frequenze di Radio Londra notizie in codice per i partigiani era ...

Cgil in lutto per la perdita di Fabiola Carletto, dirigente sindacale. Era in pensione da poco

a cui aveva dedicato molto del suo tempo e della sua passione politica, entrando a far parte dell’Anpi e partecipando ad ogni commemorazione storica ed evento culturale che avesse la storia dei ...

Figlia del viceconsole inglese Henry Stevens e della nobildonna di origini franco-napoletane Carolina ... che la sera trasmetteva sulle frequenze di Radio Londra notizie in codice per i partigiani era ...a cui aveva dedicato molto del suo tempo e della sua passione politica, entrando a far parte dell’Anpi e partecipando ad ogni commemorazione storica ed evento culturale che avesse la storia dei ...