Hockey pista, Serie A1: Sarzana e Valdagno vincono ancora, bene anche Lodi (Di sabato 19 dicembre 2020) Giornata numero 12 nella Serie A1 di Hockey su pista 2020 che si è aperta quest’oggi con cinque partite, che hanno confermato in testa alla classifica il duo composto da Credit Agricole Sarzana e Why Sport Valdagno. Successo sudato quello dei liguri, che si sono imposti per 3-2 contro la Galileo Follonica, grazie al rigore allo scadere messo a segno da Joan Galbas, mentre i vicentini si sono imposti per 9-3 sulla Edilfox Grosseto, con tripletta di Andrea Brendolin. Tutto facile anche per gli Amatori Lodi, giustizieri 7-0 del Lanaro Breganze, con Forte dei Marmi che senza sudare troppo ha piegato 3-1 uno spento Sandrigo. A chiudere il quadro il netto 10-4 della Ubroker Bassano sullo Scandiano, nella sfida della quaterna di Sergio Festa. Domani le altre due partite in ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Giornata numero 12 nellaA1 disu2020 che si è aperta quest’oggi con cinque partite, che hanno confermato in testa alla classifica il duo composto da Credit Agricolee Why Sport. Successo sudato quello dei liguri, che si sono imposti per 3-2 contro la Galileo Follonica, grazie al rigore allo scadere messo a segno da Joan Galbas, mentre i vicentini si sono imposti per 9-3 sulla Edilfox Grosseto, con tripletta di Andrea Brendolin. Tutto facileper gli Amatori, giustizieri 7-0 del Lanaro Breganze, con Forte dei Marmi che senza sudare troppo ha piegato 3-1 uno spento Sandrigo. A chiudere il quadro il netto 10-4 della Ubroker Bassano sullo Scandiano, nella sfida della quaterna di Sergio Festa. Domani le altre due partite in ...

AllesHockey : RT @RSIsport: ???? Alessandro Chiesa non vede l'ora di tornare in pista: 'È stato un periodo difficile, ora vogliamo subito ritrovare il rit… - RSIsport : ???? Alessandro Chiesa non vede l'ora di tornare in pista: 'È stato un periodo difficile, ora vogliamo subito ritrov… - lastagistaspa : Vladi mi sta raccontando cosa ha fatto durante la leva militare: hanno costruito uno stadio, una chiesa, una pista… - hockeywords_com : Italian Hockey League, si torna a giocare. In pista per il recupero tra Merano ed Alleghe - - hockeytime_net : Italian Hockey League, si torna a giocare. In pista per il recupero tra Merano ed Alleghe - -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Hockey pista: il Roller Monza incassa il ko di Forte dei Marmi e prepara la sfida di Correggio IL GIORNO Hockey Vercelli - Hockey Bassano 54: 7-1

Engas Hockey Vercelli è in testa al girone A di Serie A2 con Roller Bassano e Hockey Thiene. Dopo la pausa natalizia, il ritorno in pista sarà proprio contro il Roller Bassano, per il recupero della ...

Hockey pista, Serie A1 2020: Sarzana e Valdagno vincono ancora, bene anche Lodi

Giornata numero 12 nella Serie A1 di hockey su pista 2020 che si è aperta quest'oggi con cinque partite, che hanno confermato in testa alla classifica il duo composto da Credit Agricole Sarzana e Why ...

Engas Hockey Vercelli è in testa al girone A di Serie A2 con Roller Bassano e Hockey Thiene. Dopo la pausa natalizia, il ritorno in pista sarà proprio contro il Roller Bassano, per il recupero della ...Giornata numero 12 nella Serie A1 di hockey su pista 2020 che si è aperta quest'oggi con cinque partite, che hanno confermato in testa alla classifica il duo composto da Credit Agricole Sarzana e Why ...