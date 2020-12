Hockey ghiaccio, ICE League: Bolzano vince agli shoot-out a Bratislava e si conferma capolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Ancora un match concluso all’overtime per l’HCB Alto Adige Alperia, ma questa volta a buon fine. Bolzano, infatti, passa con il punteggio di 5-4 agli shoot-out in casa dei Bratislava Capitals e prosegue la sua corsa in vetta alla classifica della ICE Hockey League 2020-2021. Con questi due punti i Foxes infatti si portano a quota 44 punti contro i 42 di Fehervar, che passa in casa dei Graz99ers, mentre a 41 rimangono bloccati i Vienna Capitals, fermati in casa da Dornbirn nel turno precedente. iClinic Bratislava Capitals – HCB Alto Adige Alperia 4-5 dopo shoot-out: match vibrante alla Ondrej Nepela Arena con Bolzano che apre le danze con la rete di Bardaro dopo 10:01 minuti su assist di Robertson. Pareggio immediato di ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Ancora un match concluso all’overtime per l’HCB Alto Adige Alperia, ma questa volta a buon fine., infatti, passa con il punteggio di 5-4-out in casa deiCapitals e prosegue la sua corsa in vetta alla classifica della ICE2020-2021. Con questi due punti i Foxes infatti si portano a quota 44 punti contro i 42 di Fehervar, che passa in casa dei Graz99ers, mentre a 41 rimangono bloccati i Vienna Capitals, fermati in casa da Dornbirn nel turno precedente. iClinicCapitals – HCB Alto Adige Alperia 4-5 dopo-out: match vibrante alla Ondrej Nepela Arena conche apre le danze con la rete di Bardaro dopo 10:01 minuti su assist di Robertson. Pareggio immediato di ...

OA_Sport : Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano vince agli shoot-out a Bratislava e si conferma capolista - RGarinella : @Edorsi53 La società deve intervenire. @fabiocaserta78 ha fatto il massimo. Chi attribuisce colpe al mister è megli… - StefanoSerafi11 : @umanesimo Una sera di finale del campionato di hockey sul ghiaccio, a Lund, ero l'unico a tifare Russia in mezzo a grossi vikinghi ?? - fulvioscaglione : VIDEO - Il piacere degli sport invernali (seguite fino in fondo) - zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2020-2021: finisce in parità il derby tra Cortina e Asiago i punti vanno agli ampezzani… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano ko contro Klagenfurt, seconda sconfitta di fila per i Foxes OA Sport 43 ANNI GIALLONERI. Buon compleanno, mitici Mastini: domani giocate e vincete anche per chi non c'è

"Un amore lungo 43 anni: 19/12/1977, buon compleanno Varese": con questo semplice e magnifico messaggio un tifoso dei Mastini ha unito il popolo giallonero attorno al club in un giorno magico. Domani ...

Ticino Rockets battuti di misura dal Kloten

Sconfitta di misura per i Ticino Rockets sul ghiaccio della BiascArena contro il Kloten. I rivieraschi, battuti per 2-1, sono comunque usciti a testa alta dalla sfida con la capolista di Swiss League, ...

"Un amore lungo 43 anni: 19/12/1977, buon compleanno Varese": con questo semplice e magnifico messaggio un tifoso dei Mastini ha unito il popolo giallonero attorno al club in un giorno magico. Domani ...Sconfitta di misura per i Ticino Rockets sul ghiaccio della BiascArena contro il Kloten. I rivieraschi, battuti per 2-1, sono comunque usciti a testa alta dalla sfida con la capolista di Swiss League, ...