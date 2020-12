(Di sabato 19 dicembre 2020) Serata dicon tre squadre italiane in campo.ha la meglio suin casa, mentresi illude, ma poi perde nettamente in casa di– Rittner Buam 5-2: match subito sbloccato da Rosa dopo 4:39 su assist di Gellert. Raddoppio a fine primo tempo, con lo stesso Rosa, al minuto 19:31, su assist di Magnabosco.riapre i discorsi al minuto 31:27 con Sharp su assist di Kostner. Ci pensa Frei al minuto 39:31 su assist di Gellert ad allungare nuovamente, ed è 3-1.apre bene anche il terzo periodo con Marchetti che, al minuto 43:44, va al poker che chiude i conti, prima del quinto gol di Magnabosco al ...

AlePassanti : Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Asiago stende Renon, Cortina crolla a Lubiana - bee_yuzupon : Anni fa amavo l'hockey su ghiaccio online e amavo i Boston Bruins, un po' mi manca ?? - OA_Sport : Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano vince agli shoot-out a Bratislava e si conferma capolista - RGarinella : @Edorsi53 La società deve intervenire. @fabiocaserta78 ha fatto il massimo. Chi attribuisce colpe al mister è megli… - StefanoSerafi11 : @umanesimo Una sera di finale del campionato di hockey sul ghiaccio, a Lund, ero l'unico a tifare Russia in mezzo a grossi vikinghi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

OA Sport

Serata di Alps Hockey League 2020-2021 con tre squadre italiane in campo. Asiago ha la meglio su Renon in casa, mentre Cortina si illude, ma poi perde nettamente in casa di Lubiana. Asiago Hockey – ...L’Unterland si sbarazza dell’Appiano con un netto 3-0 maturato con una rete per tempo. Il ghiaccio è rotto al 5’56” dal tiro di Alexander Sullmann dal cerchio d’ingaggio alla destra di Alex Paller; il ...