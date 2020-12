(Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo la recente rivelazione sulla bisessualità dinei fumetti dei, è venuto fuori che piani simili esistevano già nel 2016:il suo compagno. Dopo la recente rivelazione sulla bisessualità dinei fumetti dei, è venuto fuori che piani simili esistevano già nel 2016. Lo ha svelato Kris Anka, disegnatoretestata personale del personaggio pubblicata proprio in quel periodo, postando su Twitter un disegno di colui chestato ildel protagonista.ha ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Guardiani della Galassia: Star-Lord, ecco come sarebbe dovuto essere il suo fidanzato… - alessiacattan13 : @thatsgiada i guardiani della galassia - Terra2itter : @Novacula_Occami I guardiani della galassia -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiani della

Non solo: il regista e sceneggiatore di Guardiani della Galassia si è anche riferito al vice presidente come 'idiota'.Finalmente, in questa recensione, vi parliamo di Dragon Quest XI S, arrivato nella sua Edizione Definitiva anche su PS4.