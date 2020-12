Grave lutto nella misica italiana: è morto di covid (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dicembre 2020 - Addio a Erminio 'Pepe' Salvaderi, colonna dello storico complesso beat italiano dei Dik Dik. L'ultimo saluto dei compagni di band Lallo e Petruccio in un post sulla pagina ufficiale di Facebook. E' morto per complicanze dovuta al covid-19. #FOTO A FINE ARTICOLO "Ciao Pepe, te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre. Conoscendo la tua innata ironia lo avrai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci. Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai sempre dentro di noi e ti promettiamo un cosa, l'ultimo lavoro, quello che hai voluto tanto non andrà perduto. Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao Pepe ci ... Leggi su howtodofor (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dicembre 2020 - Addio a Erminio 'Pepe' Salvaderi, colonna dello storico complesso beat italiano dei Dik Dik. L'ultimo saluto dei compagni di band Lallo e Petruccio in un post sulla pagina ufficiale di Facebook. E'per complicanze dovuta al-19. #FOTO A FINE ARTICOLO "Ciao Pepe, te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre. Conoscendo la tua innata ironia lo avrai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci. Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai sempre dentro di noi e ti promettiamo un cosa, l'ultimo lavoro, quello che hai voluto tanto non andrà perduto. Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao Pepe ci ...

pinocell : Coronavirus è pandemia grave Milioni di contagiati e milioni di decessi nel mondo L'Italia è in lutto! La nostra Sa… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA UN GRAVE LUTTO COPISCE LA SOCIETA', NAPOLETANI SCONVOLTI. IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO >>>>>>>… - medicojunghiano : RT @Precarioillumi1: St'anno non è #Natale. Io ho già provato un non #Natale tanti anni fa con un grave lutto. Tuttavia 'the show must go o… - _Nereide__ : RT @Precarioillumi1: St'anno non è #Natale. Io ho già provato un non #Natale tanti anni fa con un grave lutto. Tuttavia 'the show must go o… - Precarioillumi1 : St'anno non è #Natale. Io ho già provato un non #Natale tanti anni fa con un grave lutto. Tuttavia 'the show must g… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Grave lutto in casa Napoli Basket: morto il padre del coach Sacripanti Il Mattino Cgil in lutto per la perdita di Fabiola Carletto, dirigente sindacale. Era in pensione da poco

Nemmeno il grave male emerso già da tempo, senza via d’uscita e che l’aveva debilitata negli ultimi mesi, ha fatto arretrare la sua militanza e l’impegno per migliorare le condizioni dei lavoratori e ...

Grave lutto per Francesca Manzini. La conduttrice televisiva e imitatrice piange la scomparsa di una persona cara. La dolcezza del suo post commuove

In questi giorni, Francesca deve affrontare un grave lutto che l’ha colpita. Infatti, è venuta a mancare l’amata nonna, un vero pilastro per lei, una delle persone più importanti della sua vita. I ...

Nemmeno il grave male emerso già da tempo, senza via d’uscita e che l’aveva debilitata negli ultimi mesi, ha fatto arretrare la sua militanza e l’impegno per migliorare le condizioni dei lavoratori e ...In questi giorni, Francesca deve affrontare un grave lutto che l’ha colpita. Infatti, è venuta a mancare l’amata nonna, un vero pilastro per lei, una delle persone più importanti della sua vita. I ...