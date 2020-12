Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: l’eliminato di ieri sera e le altre ultime notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Su “Tutto.tv” torna il riepilogo su Grande Fratello Vip 5, le news dell’ultim’ora dalla puntata di Grande Fratello Vip di ieri sera, venerdì 18 dicembre 2020, raccontate in diretta web anche qui sul sito. Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora dalla puntata di ieri sera: l’eliminato, i 6 in nomination e la squalifica di Nardi Queste, infatti, le ultime notizie dalla Casa: Cristiano Malgioglio eliminato a sorpresa; gli ingressi degli ultimi 4 partecipanti nel cast del reality e i nomi dei 6 concorrenti in nomination per la nuova sfida al televoto, aperto fino alla prossima puntata. Non meno ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 dicembre 2020) Su “Tutto.tv” torna il riepilogo suVip 5, ledalla puntata diVip di, venerdì 18 dicembre 2020, raccontate in diretta web anche qui sul sito.Vip, ledalla puntata di, i 6 in nomination e la squalifica di Nardi Queste, infatti, ledalla Casa: Cristiano Malgioglio eliminato a sorpresa; gli ingressi degli ultimi 4 partecipanti nel cast del reality e i nomi dei 6 concorrenti in nomination per la nuova sfida al televoto, aperto fino alla prossima puntata. Non meno ...

AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - nientecomete : RT @jensacqkles: tommaso che non vuole andare in confessionale, la voce del grande fratello lo richiama per la trecentesima volta e lui si… - shinesobrights1 : RT @jensacqkles: tommaso che non vuole andare in confessionale, la voce del grande fratello lo richiama per la trecentesima volta e lui si… -