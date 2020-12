Grande Fratello Vip | Filippo Nardi dopo la squalifica | La mia ironia è borderline

AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - gabrieligm : Vi immaginate Mario #Draghi che tarda una conferenza stampa e fa aspettare milioni di persone solo perché glielo ha… - nelpallone1 : @vogliadiniente Ma si sa, stai facendo un reality e lei già ci é passata, dovrebbe sapere che purtroppo ci sono que… - _artofmoments : RT @TommyFraGF: VOI IL GRANDE FRATELLO LO AVETE GIA VINTO DAL GIORNO 0. ?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

È finita di nuovo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. A Verissimo l’opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato che non c’è speranza per questo amore. A detta della Elia il suo carattere cozz ...Antonella Elia si è scagliata contro Filippo Nardi, concorrente del Grande Fratello Vip squalificato per avere pronunciato frasi sessiste.