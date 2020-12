‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sulla ventisettesima puntata

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 dicembre 2020) Che puntatina avvincente quella di ieri, eh, uno spasso dietro l’altro. Roba che mi ha appassionato di più la conferenza di Giuseppi in cui ci dava i numeri della tombola facendoci scegliere tra le cartelle gialle, arancioni e rosse. Che noia, ragazzi, che noia. Non so nemmeno se sono oggettiva nel considerare ladi ieri una palla colossale oppure sono ormai deviata dal fatto che la mia PIENEZZA verso questa infinita edizione del Gf Vip 5 ha raggiunto una portata tale che sbadiglierei anche se dal cucurio cicciasse fuori Lino Guanciale in mutande. No, beh, ecco, se cicciasse Lino in mutande mi sveglierei. Anzi ormai che l’ho detto ho automaticamente alzato le mie aspettative e se Lino desnudo non apparirà aggiungerò depressione alla depressione. Andiamo per capitoli ed ecco cosa penso di quello che si è visto ieri: – squalifica di Filippo Nardi. Decisione ...