«Grande Fratello Vip 5» | Filippo Nardi squalificato ma i «complici» tacciono

(Di sabato 19 dicembre 2020) «Io chiedevo tutte le sere “ma sto esagerando”? Non mi ha detto niente nessuno. Stavo attento». La versione di Filippo Nardi non coincide, però, con quello degli altri inquilini che, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, hanno raccontato che l’ex gieffino si è spesso e volentieri rivolto a Maria Teresa Ruta in termini volgari e, addirittura, sessisti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la battuta sul «tea bag» che ha sconvolto il pubblico e ha portato Alfonso Signorini a interpellare direttamente Nardi per capirne qualcosa in più: «Non stiamo parlando né di stupro né di violenza. È un gioco goliardico stupido che si fa nei collegi. A me è stato fatto diverse volte, ci faceva tanto ridere» è stata la difesa di Nardi in merito a quella pratica sessuale che vede l’appoggio dei genitali sulla fronte di una donna. https://twitter.com/grande_flagello/status/1340101010694545408