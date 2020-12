Grande Fratello Vip 5 | 27^ Puntata | Cristiano Malgioglio Eliminato | Filippo Nardi Squalificato!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 19 dicembre 2020)Vip 5, 27^: il provvedimento disciplinare per, l’al televoto, discussioni, sorprese, tante belle emozioni e quattro nuovi vipponi nella casa più spiata d’Italia. Ecco chi è finito in nomination e tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show.Vip 5, 27^squalificato dopo alcune espressioni tristi La nuovadelVip 5 si è aperta con il solito saluto di Alfonso Signorini ai vipponi e in particolare ai concorrenti a rischio eliminazione: Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis,...