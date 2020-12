Gorizia e Nova Gorica Capitale europea della Cultura nel 2025 (Di sabato 19 dicembre 2020) Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale europea della Cultura nel 2025. Le due città hanno battuto le altre in lizza: Lubiana, Pirano e Ptuj Gorizia, insieme alla vicina Nova Gorica (Slovenia), saranno Capitale europea della Cultura 2025. L’annuncio della vittoria è stato dato nel corso di una conferenza stampa online, seguita su un maxischermo nella piazza… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 19 dicembre 2020)sarannonel. Le due città hanno battuto le altre in lizza: Lubiana, Pirano e Ptuj, insieme alla vicina(Slovenia), saranno. L’annunciovittoria è stato dato nel corso di una conferenza stampa online, seguita su un maxischermo nella piazza… L'articolo Corriere Nazionale.

ItalyinEU : Nova Gorica ???? e Gorizia ???? sono la Capitale ???? della cultura 2025 Nova Gorica ???? in Gorizia ???? sta ???? prestolnica… - ivanscalfarotto : Congratulazioni vivissime a Nova Gorica ???? e Gorizia ???? per la nomina a Capitale Europea della #Cultura2025. Gori… - TgrRaiFVG : ?? Gorizia e Nova Gorica saranno Capitali Europee della Cultura per il 2025. - OgnenMarina : RT @europainitalia: #breakingnews: Gorizia ???? e Nova Gorica ????saranno Capitale Europea della Cultura 2025! ???? ?????? #EuropeForCulture https… - lupo331 : RT @ItalyinEU: Nova Gorica ???? e Gorizia ???? sono la Capitale ???? della cultura 2025 Nova Gorica ???? in Gorizia ???? sta ???? prestolnica kulture 2… -