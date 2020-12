Goodbye, nuovo singolo di Imanbek ft Goodboys (Di sabato 19 dicembre 2020) Ritorna con Goodbye il dj che ha fatto ballare tutta la nostra estate, il genio kazako Imanbek. Ad assisterlo i Goodboys, colleghi dietro a tracce come Piece Of Your Heart. Imanbek: come suona Goodbye? Che Imanbek non sia solamente una One Hit Wonder? Il Dj kazako intende dimostrarlo, cavalcando come possibile il momento in ascesa della hit Roses e continuando un percorso artistico molto chiaro e lineare. I suoi collaboratori sono i Goodboys, le menti dietro a Piece Of Your Heart e altri classici moderni tropical house. Ma in Goodbye non manca il tocco di Imanbek, sperimentale e trasognato: la traccia che ne risulta è una hit garantita con un sacco di potenziale. Goodbye unisce i punti di forza di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 19 dicembre 2020) Ritorna conil dj che ha fatto ballare tutta la nostra estate, il genio kazako. Ad assisterlo i, colleghi dietro a tracce come Piece Of Your Heart.: come suona? Chenon sia solamente una One Hit Wonder? Il Dj kazako intende dimostrarlo, cavalcando come possibile il momento in ascesa della hit Roses e continuando un percorso artistico molto chiaro e lineare. I suoi collaboratori sono i, le menti dietro a Piece Of Your Heart e altri classici moderni tropical house. Ma innon manca il tocco di, sperimentale e trasognato: la traccia che ne risulta è una hit garantita con un sacco di potenziale.unisce i punti di forza di ...

afammoccbot : RT @goldeniaz: Alara per Afammocc, Selin sta di nuovo in braccio a Demir goodbye and thanks annusatrice seriale - goldeniaz : Alara per Afammocc, Selin sta di nuovo in braccio a Demir goodbye and thanks annusatrice seriale - valedc20 : Siamo davvero prossimi a un mondo nuovo; sospendo un giudizio ex ante, perché non so se ciò che verrà sarà miglior… - xlokialmighty : @22Laaisa Sono ancora turbata da goodbye stranger sarò molto sincera ECCOCI QUI PRONTA A SOFFRIRE DI NUOVO VISTO CH… - TugayHatayli : RT @Katiuscia_Ruiz: ??Il mio sito ufficiale: -

Ultime Notizie dalla rete : Goodbye nuovo Goodbye, nuovo singolo di Imanbek ft Goodboys Periodico Daily - Notizie Goodbye, nuovo singolo di Imanbek ft Goodboys

I suoi collaboratori sono i Goodboys, le menti dietro a Piece Of Your Heart e altri classici moderni tropical house. Ma in Goodbye non manca il tocco di Imanbek, sperimentale e trasognato: la traccia ...

Online il video del nuovo singolo di Andrea D’Alessio: il beatboxer napoletano che fa della sua voce infiniti strumenti

Il video ufficiale di Goodbye, il nuovo singolo di Andrea D’Alessio, è visibile sul canale VEVO. Disponibile su digital store già da agosto, è il primo... Politica Napoli3 anni fa Napoli, consegnate a ...

I suoi collaboratori sono i Goodboys, le menti dietro a Piece Of Your Heart e altri classici moderni tropical house. Ma in Goodbye non manca il tocco di Imanbek, sperimentale e trasognato: la traccia ...Il video ufficiale di Goodbye, il nuovo singolo di Andrea D’Alessio, è visibile sul canale VEVO. Disponibile su digital store già da agosto, è il primo... Politica Napoli3 anni fa Napoli, consegnate a ...