«Gonne e capelli lunghi», poi botte e stupri. Chiesti 8 anni per il figlio del boss Casamonica (Di sabato 19 dicembre 2020) La Procura di Roma chiede una condanna a otto anni di carcere per Raffaele Casamonica, imputato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale Otto anni di carcere per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. E' questa la richiesta di condanna formulata ieri, al termine di una lunga requisitoria, dal pm Eugenio Albamonte nei confronti di

Ultime Notizie dalla rete : Gonne capelli Casamonica, il marito alla moglie: «Gonne lunghe e vietato uscire sola». E giù botte Il Messaggero "Tu fai quello che dico..." La testimonianza choc dall'inferno Casamonica

Per anni, il marito la obbligava a conciarsi secondo le usanze rom della sua "onorata famiglia": gonne lunghe e mai pantaloni, capelli raccolti in un tiratissimo chignon, ori e monili per le grandi ...

Casamonica, il marito alla moglie: «Niente trucchi, gonne lunghe e vietato uscire sola». E giù botte. Condannato a 8 anni

Il divieto assoluto riguardava i pantaloni: poteva indossare solo gonne, che dovevano essere lunghe, lunghissime, come i capelli. Poi, niente trucco e smalti, e ancora: vietato lavorare e uscire ...

Per anni, il marito la obbligava a conciarsi secondo le usanze rom della sua "onorata famiglia": gonne lunghe e mai pantaloni, capelli raccolti in un tiratissimo chignon, ori e monili per le grandi ...