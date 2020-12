Gol Ronaldi Parma Juventus 0-3 | doppietta per CR7 -VIDEO

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 19 dicembre 2020) GOL –al Tardini. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per ovvi motivi di classifica. Pirlo dopo il pareggio contro l’Atalanta si aspetta una risposta importante dalla squadra. Laè senza Dybala e dunque Pirlo conferma la coppia offensiva formata da Morata e Cristiano Ronaldo. In porta Buffon, mentre Cuadrado gode di un turno di riposo. Titolari Ramsey e Kulusevski. Chiesa parte invece dalla panchina. In difesa spazio a Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo la coppia McKennie-Bentancur, con l’americano in forma smagliante.formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche:streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta(4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, ...