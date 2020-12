Gol Morata Parma Juventus 0-4: cala il poker lo spagnolo -VIDEO- (Di sabato 19 dicembre 2020) GOL – Parma Juventus al Tardini. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per ovvi motivi di classifica. Pirlo dopo il pareggio contro l’Atalanta si aspetta una risposta importante dalla squadra. La Juventus è senza Dybala e dunque Pirlo conferma la coppia offensiva formata da Morata e Cristiano Ronaldo. In porta Buffon, mentre Cuadrado gode di un turno di riposo. Titolari Ramsey e Kulusevski. Chiesa parte invece dalla panchina. In difesa spazio a Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo la coppia McKennie-Bentancur, con l’americano in forma smagliante. Parma Juventus formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche: Parma Juventus streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta Parma (4-3-1-2): ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 dicembre 2020) GOL –al Tardini. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per ovvi motivi di classifica. Pirlo dopo il pareggio contro l’Atalanta si aspetta una risposta importante dalla squadra. Laè senza Dybala e dunque Pirlo conferma la coppia offensiva formata dae Cristiano Ronaldo. In porta Buffon, mentre Cuadrado gode di un turno di riposo. Titolari Ramsey e Kulusevski. Chiesa parte invece dalla panchina. In difesa spazio a Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo la coppia McKennie-Bentancur, con l’americano in forma smagliante.formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche:streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta(4-3-1-2): ...

