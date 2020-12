Gli italiani scendono in piazza: monta la rabbia contro la violenza di Stato giallorossa (Di sabato 19 dicembre 2020) Un governo che tira dritto lungo una strada lastricata di ingiustizie sociali, povertà, aumento delle diseguaglianze. Che continua a mettere gli operatori economici gli uni contro gli altri. E fa figli e figliastri, privilegiando sempre e comunque il mondo delle banche, al quale ha appena fatto l’ennesimo regalo sotto forma di cashback, con il benestare dell’Unione Europea. Una continua violenza di Stato, quella messa in atto da Conte e dai suoi ministri. Che insistono nel far sentire i colpa i cittadini, messi in ginocchio dalla crisi economica e costretti a rintanarsi in casa durante le feste, braccati dai feroci controlli sulle strade e per le città già annunciati dall’esecutivo. Qualcuno, però, ha iniziato a ribellarsi a queste folli imposizioni. Commercianti, ristoratori, imprenditori hanno iniziato da Nord a ... Leggi su ilparagone (Di sabato 19 dicembre 2020) Un governo che tira dritto lungo una strada lastricata di ingiustizie sociali, povertà, aumento delle diseguaglianze. Che continua a mettere gli operatori economici gli unigli altri. E fa figli e figliastri, privilegiando sempre e comunque il mondo delle banche, al quale ha appena fatto l’ennesimo regalo sotto forma di cashback, con il benestare dell’Unione Europea. Una continuadi, quella messa in atto da Conte e dai suoi ministri. Che insistono nel far sentire i colpa i cittadini, messi in ginocchio dalla crisi economica e costretti a rintanarsi in casa durante le feste, braccati dai ferocilli sulle strade e per le città già annunciati dall’esecutivo. Qualcuno, però, ha iniziato a ribellarsi a queste folli imposizioni. Commercianti, ristoratori, imprenditori hanno iniziato da Nord a ...

Pronti per Carpi. I ragazzi della Pallamano Follonica Starfish sono pronti a sfidare, oggi, la capolista Carpi. Gli emiliani, primi nel girone di A2, sono una vera e propria corazzata che comanda con ...

Quest'anno il regalo solidale va online

La pandemia in corso ha cambiato tante abitudini ed è diventato tutto più complicato, ma le occasioni per fare un regalo all’insegna della solidarietà non mancano. La stragrande maggioranza delle orga ...

