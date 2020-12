Giuseppe Conte, gaffe in diretta durante la conferenza stampa del Dpcm di Natale: ecco cosa ha detto il premier (Di sabato 19 dicembre 2020) Natale Covid, il nuovo Dpcm in diretta tv fa discutere. Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigi, ha parlato agli italiani spiegando le nuove disposizioni per fare fronte alla pandemia durante il periodo delle festività. Ma chi ascoltava, non ha potuto fare a meno di cogliere subito una gaffe del premier, forse figlia della confusione che sicuramente ha fatto da padrona negli ultimi giorni. Il nuovo decreto prevede nuove misure restrittive sia per quanto riguarda Natale che Capodanno. Il premier Conte ha così affermato: “Quando siamo partiti” col metodo a zona “avevamo un Rt all’1,7 riportato 0.86, tanto che confidiamo nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020)Covid, il nuovointv fa discutere. Il, inda Palazzo Chigi, ha parlato agli italiani spiegando le nuove disposizioni per fare fronte alla pandemiail periodo delle festività. Ma chi ascoltava, non ha potuto fare a meno di cogliere subito unadel, forse figlia della confusione che sicuramente ha fatto da padrona negli ultimi giorni. Il nuovo decreto prevede nuove misure restrittive sia per quanto riguardache Capodanno. Ilha così affermato: “Quando siamo partiti” col metodo a zona “avevamo un Rt all’1,7 riportato 0.86, tanto che confidiamo nelle ...

