"Giuseppe Conte? Come si vestirà a Capodanno". Striscia, una clamorosa foto 'rubata' al premier: massacrato | Guarda (Di sabato 19 dicembre 2020) Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono tornati alla conduzione di Striscia la Notizia, dopo che Ficarra e Picone hanno lasciato il posto dietro al bancone per inseguire altri progetti professionali. Il tg satirico di Antonio Ricci ha aperto la puntata di sabato 19 dicembre trattando a modo suo gli ultimi sviluppi legati a Giuseppe Conte e al nuovo decreto che regola il Natale e le prossime due settimane in generale. “Gino Strada ha detto che non usciremo dalla pandemia prima di due o tre anni - ha dichiarato Greggio - quindi facendo un rapido calcolo ne usciremo tra 64mila dpcm e 67 crisi di governo, a stare stretti”. Ma non è finita qui, perché poi il conduttore di Striscia ha mostrato un fotomontaggio di Conte in camicia da notte: “Ecco il vestito da sera che il premier ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono tornati alla conduzione dila Notizia, dopo che Ficarra e Picone hanno lasciato il posto dietro al bancone per inseguire altri progetti professionali. Il tg satirico di Antonio Ricci ha aperto la puntata di sabato 19 dicembre trattando a modo suo gli ultimi sviluppi legati ae al nuovo decreto che regola il Natale e le prossime due settimane in generale. “Gino Strada ha detto che non usciremo dalla pandemia prima di due o tre anni - ha dichiarato Greggio - quindi facendo un rapido calcolo ne usciremo tra 64mila dpcm e 67 crisi di governo, a stare stretti”. Ma non è finita qui, perché poi il conduttore diha mostrato unmontaggio diin camicia da notte: “Ecco il vestito da sera che il...

fattoquotidiano : I have a dream, ho fatto un sogno: Giuseppe Conte che sfancula Matteo Renzi nell’aula del Senato, come fece con l’a… - Agenzia_Ansa : 'Nei giorni arancioni i negozi restano aperti fino alle 21. Bar e ristoranti aperti per asporto. Nei giorni rossi i… - LegaSalvini : ZONA ROSSA SBAGLIATA IN TUTTA ITALIA. BASSETTI SPIANA CONTE - SStef_III : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: Avete notato? In conferenza stampa, Giuseppe Conte ha ripetuto la parola 'regime'... - erpedrini : RT @ilgiornale: Giuseppe Conte tranquillizza gli italiani e rassicura che la polizia non andrà porta a porta a scovare i trasgressori del D… -