Giulio Regeni, il presidio a Napoli per chiedere verità e giustizia: “Basta rapporti economici con l’Egitto” (Di sabato 19 dicembre 2020) “Continuiamo a chiedere da anni verità e giustizia per Giulio Regeni. Le ultime indagini hanno fatto venire fuori cose assurde e non può continuare a restare impunto il regime egiziano. Il gesto di Augias dovrebbe essere la normalità e invece diventa un gesto eroico“. Sono le parole di Jamal Quaddorah, responsabile immigrazione della Cgil Campania, durante il presidio in piazza Municipio a Napoli, convocato per continuare a chiedere verità e giustizia per Regeni, nel giorno delle manifestazioni indette dalla Rete italiana di Pace e Disarmo. “Noi crediamo che il governo italiano non abbia fatto abBastanza, pensiamo che sia stato troppo morbido per non compromettere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) “Continuiamo ada anniper. Le ultime indagini hanno fatto venire fuori cose assurde e non può continuare a restare impunto il regime egiziano. Il gesto di Augias dovrebbe essere la normalità e invece diventa un gesto eroico“. Sono le parole di Jamal Quaddorah, responsabile immigrazione della Cgil Campania, durante ilin piazza Municipio a, convocato per continuare aper, nel giorno delle manifestazioni indette dalla Rete italiana di Pace e Disarmo. “Noi crediamo che il governo italiano non abbia fatto abnza, pensiamo che sia stato troppo morbido per non compromettere i ...

EP_President : Oggi l'@Europarl_IT ha detto all'Egitto: nessun compromesso su verità, giustizia e diritti umani. Vogliamo verità… - Tg3web : Il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Egitto. Citati, esplicit… - Tg3web : Il Parlamento Europeo interviene sul caso di Giulio Regeni e sulla vicenda di Patrick Zaky. - TgrRaiFVG : Regeni: risoluzione del Parlamento Europeo sui diritti umani violati. Il 25 gennaio - anniversario della scomparsa… - beth2ely : RT @Anpinazionale: 'Gastone Cottino è solo uno dei partigiani che si stanno spendendo in una 'maratona social' #partigianipergiulio per la… -