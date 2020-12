Giove e Saturno mai così vicini da 4 secoli (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Giove e Saturno mai così vicini negli ultimi 4 secoli. E' lo spettacolo che ci riserva il cosmo lunedì prossimo con una storica congiunzione dei due pianeti giganti che si ripeterà solo nel 2080. L'Istituto Nazionale di Astrofisica spiega con un post sul sito ufficiale "Giove e Saturno -osserva l'Inaf- stanno regalando uno spettacolo ogni giorno più suggestivo a chiunque riesca, complice il cielo sereno, a guardare verso sud-ovest poco dopo il tramonto". Gli astronomi e astrofisici dell'Inaf sottolineano che "iniziato già da mesi, il lungo avvicinamento culminerà nella 'grande congiunzione' di lunedì 21 dicembre: per un effetto prospettico i due corpi celesti, in realtà distanti centinaia di milioni di chilometri l'uno dall'altro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) -mainegli ultimi 4. E' lo spettacolo che ci riserva il cosmo lunedì prossimo con una storica congiunzione dei due pianeti giganti che si ripeterà solo nel 2080. L'Istituto Nazionale di Astrofisica spiega con un post sul sito ufficiale "-osserva l'Inaf- stanno regalando uno spettacolo ogni giorno più suggestivo a chiunque riesca, complice il cielo sereno, a guardare verso sud-ovest poco dopo il tramonto". Gli astronomi e astrofisici dell'Inaf sottolineano che "iniziato già da mesi, il lungo avvicinamento culminerà nella 'grande congiunzione' di lunedì 21 dicembre: per un effetto prospettico i due corpi celesti, in realtà distanti centinaia di milioni di chilometri l'uno dall'altro, ...

