Giovanna Civitillo, la seconda moglie di Amadeus: età, altezza, peso, figli e lavoro (Di sabato 19 dicembre 2020) Ballerina, showgirl ma soprattuto conosciuta per essere la seconda ed attuale moglie di Amadeus. Giovanna Civitillo e il famoso showman si sono conosciuti nello studio televisivo de L’eredità, lei nel ruolo di ‘professoressa’ e lui conduttore, vi ricordate della cosiddetta scossa? Beh, pare proprio abbia folgorato le due figure dello spettacolo italiano, elettrizzando i loro cuori per sempre. Dopo l’esperienza nel telequiz L’eredità Giovanna Civitillo non si è più vista spesso. La popolarità riscossa in tv, dopo l’unione con Amadeus, è stata involontariamente oscurata da quest’ultimo. Molti all’inizio avranno pensato che quell’amore avrebbe giovato nel lavoro, ma non è stato così. “Se volesse diventare famosa, dovrebbe lasciarmi e ... Leggi su tuttivip (Di sabato 19 dicembre 2020) Ballerina, showgirl ma soprattuto conosciuta per essere laed attualedie il famoso showman si sono conosciuti nello studio televisivo de L’eredità, lei nel ruolo di ‘professoressa’ e lui conduttore, vi ricordate della cosiddetta scossa? Beh, pare proprio abbia folgorato le due figure dello spettacolo italiano, elettrizzando i loro cuori per sempre. Dopo l’esperienza nel telequiz L’ereditànon si è più vista spesso. La popolarità riscossa in tv, dopo l’unione con, è stata involontariamente oscurata da quest’ultimo. Molti all’inizio avranno pensato che quell’amore avrebbe giovato nel, ma non è stato così. “Se volesse diventare famosa, dovrebbe lasciarmi e ...

