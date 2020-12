Giorni in zona arancione a Natale: cosa si può fare e cosa no (Di sabato 19 dicembre 2020) cosa si potrà fare nei Giorni in cui a Natale l’Italia sarà in zona arancione e cosa non si potrà fare? Dopo Giorni di attesa, il 18 dicembre 2020, abbiamo saputo che cosa si potrà fare a Natale e cosa no. E’ chiaro che questo non sarà un Natale come quelli del passato, e chi ha del buon senso, e non mette da parte i numeri di questa pandemia, si rende conto che il sacrificio è più che necessario. Con oltre 600 morti al giorno e una complicatissima situazione negli ospedali, non si può di certo credere che tutto sta andando bene e far finta di nulla. Ed è per questo che il comitato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 dicembre 2020)si potràneiin cui al’Italia sarà innon si potrà? Dopodi attesa, il 18 dicembre 2020, abbiamo saputo chesi potràno. E’ chiaro che questo non sarà uncome quelli del passato, e chi ha del buon senso, e non mette da parte i numeri di questa pandemia, si rende conto che il sacrificio è più che necessario. Con oltre 600 morti al giorno e una complicatissima situazione negli ospedali, non si può di certo credere che tutto sta andando bene e far finta di nulla. Ed è per questo che il comitato ...

Agenzia_Ansa : 'Nei giorni arancioni i negozi restano aperti fino alle 21. Bar e ristoranti aperti per asporto. Nei giorni rossi i… - Agenzia_Ansa : #Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei… - Internazionale : • Cosa prevede la zona rossa • Cosa la zona arancione • Quali sono i giorni in cui ci saranno più restrizioni I p… - contingenzax : da domani toscana zona gialla per letteralmente 4 giorni e io vado al sushi perché di incontrare altre persone non… - sarainskywith : RT @fleurdelisae: La Toscana che diventa gialla da domenica ma dopo 3 giorni sarà di nuovo zona rossa -