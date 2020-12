Ginevra Lamborghini attacca Signorini dopo le sue dichiarazioni: “Scivolone di cattivo gusto” (FOTO) (Di sabato 19 dicembre 2020) Ginevra Lamborghini ha deciso di replicare alle dichiarazioni fatte da Alfonso Signorini in occasione di un’intervista pubblicata sul sito del GF Vip. Il conduttore aveva motivato la mancata partecipazione della figlia d’arte nella casa più spiata d’Italia asserendo che la dama avesse fatto pretese assurde. A distanza di un paio di giorni da tali dichiarazioni, però, la diretta interessata ha deciso di replicare attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. La sorella di Elettra ha smentito categoricamente tutte le affermazioni del presentatore. Vediamo cosa è accaduto. La querelle tra Ginevra e Signorini In queste ore è in atto una querelle tra Ginevra Lamborghini e Alfonso Signorini. I telespettatori avevano ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 19 dicembre 2020)ha deciso di replicare allefatte da Alfonsoin occasione di un’intervista pubblicata sul sito del GF Vip. Il conduttore aveva motivato la mancata partecipazione della figlia d’arte nella casa più spiata d’Italia asserendo che la dama avesse fatto pretese assurde. A distanza di un paio di giorni da tali, però, la diretta interessata ha deciso di replicare attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. La sorella di Elettra ha smentito categoricamente tutte le affermazioni del presentatore. Vediamo cosa è accaduto. La querelle traIn queste ore è in atto una querelle trae Alfonso. I telespettatori avevano ...

